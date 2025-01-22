Ціна hispanic doge (DONCHO)
Поточна ціна hispanic doge (DONCHO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DONCHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hispanic doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.47K USD
- зміна ціни hispanic doge протягом дня — +21.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hispanic doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни hispanic doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни hispanic doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hispanic doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+21.83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hispanic doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.71%
+21.83%
--
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