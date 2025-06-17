Ціна His name gort (GORT)
Поточна ціна His name gort (GORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.20K USD. Ціна GORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності His name gort:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни His name gort протягом дня — -0.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни His name gort до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни His name gort до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни His name gort до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни His name gort до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.83%
|30 днів
|$ 0
|-18.17%
|60 днів
|$ 0
|-30.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін His name gort: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.83%
+3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.
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