Сьогоднішня ціна His name gort (GORT)

Поточна ціна His name gort (GORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.20K USD. Ціна GORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності His name gort:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни His name gort протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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