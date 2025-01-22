Ціна HireVibes (VIBES)
Поточна ціна HireVibes (VIBES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VIBES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HireVibes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.92 USD
- зміна ціни HireVibes протягом дня — +1.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VIBES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VIBES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HireVibes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HireVibes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HireVibes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HireVibes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.63%
|30 днів
|$ 0
|-4.28%
|60 днів
|$ 0
|-62.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HireVibes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.63%
-13.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HireVibes is a Web3 jobs platform and talent infrastructure provider for communities. Using a tokenized referral engine now living on the Stacks blockchain, a Bitcoin side-chain, our users (including HireVibes DAO and transparent charities) have earned $100K+ in crypto rewards from hires generated on the platform to date. With that, HireVibes light clients are used to power job boards and talent databases for communities by aggregating and matching talent with tasks in real-time, optimising their entire ecosystem’s productivity - check out the Stacks job board to see our software in action (https://www.stacks.co/jobs). An on-chain gig economy, NFTCV’s, HireVibes DAO activation and Lightning Network integration are all key milestones on HireVibes near term roadmap.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VIBES до AUD
A$--
|1 VIBES до GBP
￡--
|1 VIBES до EUR
€--
|1 VIBES до USD
$--
|1 VIBES до MYR
RM--
|1 VIBES до TRY
₺--
|1 VIBES до JPY
¥--
|1 VIBES до RUB
₽--
|1 VIBES до INR
₹--
|1 VIBES до IDR
Rp--
|1 VIBES до PHP
₱--
|1 VIBES до EGP
￡E.--
|1 VIBES до BRL
R$--
|1 VIBES до CAD
C$--
|1 VIBES до BDT
৳--
|1 VIBES до NGN
₦--
|1 VIBES до UAH
₴--
|1 VIBES до VES
Bs--
|1 VIBES до PKR
Rs--
|1 VIBES до KZT
₸--
|1 VIBES до THB
฿--
|1 VIBES до TWD
NT$--
|1 VIBES до CHF
Fr--
|1 VIBES до HKD
HK$--
|1 VIBES до MAD
.د.م--