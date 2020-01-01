Токеноміка Hippocrat (HPO) Дізнайтеся ключову інформацію про Hippocrat (HPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hippocrat (HPO) Hippocrat is a Cooperative Protocol for Healthcare Data Collection & Utilization. Hippocrat is revolutionizing the traditional healthcare by enabling individuals to have sovereign control over their health data through blockchain and zero-knowledge proof technologies. Within the HPO ecosystem, personal ownership of health data not only enhances the quality of personalized medical care but also contributes to global health. The HPO ecosystem promotes effortless exchange of data among individuals, healthcare institutions, and research laboratories. HIPPO is a WEB 3 remote medical consultation app, harnessing the power of blockchain technology to secure data transactions, data sovereignty and payments. This approach guarantees universal access to healthcare services, regardless of an individual's geographical location, socioeconomic status, or language, ensuring equity in healthcare access. Furthermore, all healthcare data within HIPPO will be leveraged to deliver more personalized healthcare and consultation, enhancing the user experience and benefit. Users have the autonomy to manage their healthcare data and retain ownership, ensuring that if they choose to switch healthcare providers, they can seamlessly transfer their previous health data, facilitating continuity in care. With data securely encrypted on the blockchain, prevents any single entity from monopolizing health information, thereby ensuring that profits are rightfully redirected back to the patients. Офіційний вебсайт: https://hippocrat.io Whitepaper: https://whitepaper.hippocrat.io Купити HPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hippocrat (HPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hippocrat (HPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,09M $ 47,09M $ 47,09M Загальна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B Циркуляційна пропозиція: $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B FDV (повністю розведена вартість): $ 49,36M $ 49,36M $ 49,36M Історичний максимум: $ 0,994652 $ 0,994652 $ 0,994652 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0455056 $ 0,0455056 $ 0,0455056 Дізнайтеся більше про ціну Hippocrat (HPO)

Токеноміка Hippocrat (HPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hippocrat (HPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HPO, досліджуйте ціну токена HPO в реальному часі!

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