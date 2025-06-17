Сьогоднішня ціна Hippocrat (HPO)

Поточна ціна Hippocrat (HPO) сьогодні становить 0,0455056 USD з ринковою капіталізацією $ 47,09M USD. Ціна HPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hippocrat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hippocrat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,03B USD

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