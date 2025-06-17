Сьогоднішня ціна Hippius (SN75)

Поточна ціна Hippius (SN75) сьогодні становить 5,85 USD з ринковою капіталізацією $ 5,17M USD. Ціна SN75 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hippius:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hippius протягом дня — +2,06%

- циркуляційна пропозиція – 884,22K USD

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