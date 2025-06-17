Ціна Hippius (SN75)
Поточна ціна Hippius (SN75) сьогодні становить 5,85 USD з ринковою капіталізацією $ 5,17M USD. Ціна SN75 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hippius:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hippius протягом дня — +2,06%
- циркуляційна пропозиція – 884,22K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hippius до USD становила $ +0,118137.
За останні 30 днів зміна ціни Hippius до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hippius до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hippius до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,118137
|+2,06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hippius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,75%
+2,06%
-31,45%
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