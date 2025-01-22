Сьогоднішня ціна Hipo Staked TON (HTON)

Поточна ціна Hipo Staked TON (HTON) сьогодні становить 5.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hipo Staked TON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13K USD

- зміна ціни Hipo Staked TON протягом дня — +4.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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