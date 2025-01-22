Ціна Hipo Staked TON (HTON)
Поточна ціна Hipo Staked TON (HTON) сьогодні становить 5.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hipo Staked TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.13K USD
- зміна ціни Hipo Staked TON протягом дня — +4.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hipo Staked TON до USD становила $ +0.244908.
За останні 30 днів зміна ціни Hipo Staked TON до USD становила $ -0.2673308480.
За останні 60 днів зміна ціни Hipo Staked TON до USD становила $ -0.0377198720.
За останні 90 днів зміна ціни Hipo Staked TON до USD становила $ +0.205218533900369.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.244908
|+4.71%
|30 днів
|$ -0.2673308480
|-4.91%
|60 днів
|$ -0.0377198720
|-0.69%
|90 днів
|$ +0.205218533900369
|+3.92%
Останній аналіз цін Hipo Staked TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+4.71%
-3.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
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