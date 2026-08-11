Сьогоднішня ціна Hipo Staked GRAM

Поточна ціна Hipo Staked GRAM (HGRAM) сьогодні становить $ 1.32, зі зміною 13.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HGRAM до USD становить $ 1.32 за HGRAM.

Hipo Staked GRAM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9,111,483, з циркуляційною пропозицією у 6.92M HGRAM. Протягом останніх 24 годин HGRAM торгувався між $ 1.2 (мінімум) та $ 1.53 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 8.35, тоді як історичний мінімум — $ 0.63713.

У короткостроковій динаміці HGRAM змінився на -0.08% за останню годину та на -16.52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.36K.

Ринкова інформація щодо Hipo Staked GRAM (HGRAM)

Ринкова капіталізація $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Обсяг (за 24 год) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M Циркуляційне постачання 6.92M 6.92M 6.92M Загальна пропозиція 7,166,489.700721713 7,166,489.700721713 7,166,489.700721713

Поточна ринкова капіталізація Hipo Staked GRAM — $ 9.11M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.36K. Циркуляційна пропозиція HGRAM — 6.92M, зі загальною пропозицією 7166489.700721713. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9.44M.