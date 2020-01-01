Токеноміка Hipo Governance Token (HPO) Дізнайтеся ключову інформацію про Hipo Governance Token (HPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Офіційний вебсайт: https://hipo.finance/ Купити HPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hipo Governance Token (HPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hipo Governance Token (HPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,54M $ 7,54M $ 7,54M Загальна пропозиція: $ 998,10M $ 998,10M $ 998,10M Циркуляційна пропозиція: $ 798,10M $ 798,10M $ 798,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,43M $ 9,43M $ 9,43M Історичний максимум: $ 0,04170969 $ 0,04170969 $ 0,04170969 Історичний мінімум: $ 0,00471671 $ 0,00471671 $ 0,00471671 Поточна ціна: $ 0,00944494 $ 0,00944494 $ 0,00944494 Дізнайтеся більше про ціну Hipo Governance Token (HPO)

Токеноміка Hipo Governance Token (HPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hipo Governance Token (HPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HPO, досліджуйте ціну токена HPO в реальному часі!

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