Ціна Hipo Governance Token (HPO)
Поточна ціна Hipo Governance Token (HPO) сьогодні становить 0,0101927 USD з ринковою капіталізацією $ 8,13M USD. Ціна HPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hipo Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hipo Governance Token протягом дня — +2,85%
- циркуляційна пропозиція – 798,10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hipo Governance Token до USD становила $ +0,00028255.
За останні 30 днів зміна ціни Hipo Governance Token до USD становила $ -0,0014569027.
За останні 60 днів зміна ціни Hipo Governance Token до USD становила $ -0,0003851097.
За останні 90 днів зміна ціни Hipo Governance Token до USD становила $ +0,000218715034472436.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00028255
|+2,85%
|30 днів
|$ -0,0014569027
|-14,29%
|60 днів
|$ -0,0003851097
|-3,77%
|90 днів
|$ +0,000218715034472436
|+2,19%
Останній аналіз цін Hipo Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,15%
+2,85%
-9,70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.
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Розуміння токеноміки Hipo Governance Token (HPO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HPO зараз!
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