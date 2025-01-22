Сьогоднішня ціна Hinkal Staked ETH (HETH)

Поточна ціна Hinkal Staked ETH (HETH) сьогодні становить 3,291.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hinkal Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.15K USD

- зміна ціни Hinkal Staked ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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