Ціна Hinkal Staked ETH (HETH)
Поточна ціна Hinkal Staked ETH (HETH) сьогодні становить 3,291.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hinkal Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 251.15K USD
- зміна ціни Hinkal Staked ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hinkal Staked ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hinkal Staked ETH до USD становила $ +18.5750160750.
За останні 60 днів зміна ціни Hinkal Staked ETH до USD становила $ +223.1846001000.
За останні 90 днів зміна ціни Hinkal Staked ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +18.5750160750
|+0.56%
|60 днів
|$ +223.1846001000
|+6.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hinkal Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HETH до AUD
A$5,233.8825
|1 HETH до GBP
￡2,666.3175
|1 HETH до EUR
€3,160.08
|1 HETH до USD
$3,291.75
|1 HETH до MYR
RM14,615.37
|1 HETH до TRY
₺117,317.97
|1 HETH до JPY
¥512,953.4025
|1 HETH до RUB
₽327,529.125
|1 HETH до INR
₹284,900.9625
|1 HETH до IDR
Rp53,963,106.12
|1 HETH до PHP
₱192,764.88
|1 HETH до EGP
￡E.165,542.1075
|1 HETH до BRL
R$19,816.335
|1 HETH до CAD
C$4,707.2025
|1 HETH до BDT
৳398,598.0075
|1 HETH до NGN
₦5,103,463.365
|1 HETH до UAH
₴138,681.4275
|1 HETH до VES
Bs181,046.25
|1 HETH до PKR
Rs912,835.1925
|1 HETH до KZT
₸1,715,330.925
|1 HETH до THB
฿111,623.2425
|1 HETH до TWD
NT$107,870.6475
|1 HETH до CHF
Fr2,962.575
|1 HETH до HKD
HK$25,609.815
|1 HETH до MAD
.د.م32,851.665