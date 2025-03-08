Сьогоднішня ціна Hinagi (HINAGI)

Поточна ціна Hinagi (HINAGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.83K USD. Ціна HINAGI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hinagi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.51K USD

- зміна ціни Hinagi протягом дня — -11.13%

- циркуляційна пропозиція – 588.80M USD

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