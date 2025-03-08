Ціна Hinagi (HINAGI)
Поточна ціна Hinagi (HINAGI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.83K USD. Ціна HINAGI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hinagi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.51K USD
- зміна ціни Hinagi протягом дня — -11.13%
- циркуляційна пропозиція – 588.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hinagi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hinagi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hinagi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hinagi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hinagi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.70%
-11.13%
-21.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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