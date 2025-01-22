Ціна Himo World (HIMO)
Поточна ціна Himo World (HIMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Himo World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24 USD
- зміна ціни Himo World протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Himo World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Himo World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Himo World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Himo World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.13%
|60 днів
|$ 0
|-0.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Himo World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Himo World (Himo)? Himo World is an NFT game that features deck building, strategy mechanic combine with a match-3 gameplay. It’s super easy to play, but unlike other casual match 3 game, it’s hard to master. The game features Free-to-Play, Create-to-Earn and a new way to earn which we believe will become the next trend in NFT gaming: Compete-to-Earn. Additionally, we have multiple game modes, including PvE with Rogue-like and PvP, Seasonal Ranking system, Tournament, Items staking and even more will come in the future. The hero will be our NFT. There are 3 attributes defined the Hero: Races, Classes, Skills. Race and Class attributes are hero-based. When unlocked, Heroes will include 1 empty skill slot. The player needs to add a skill card. When opening upper level, the heroes will unlock additional skill slots, most will max out at 6 slots. Aside from that Skill Cards, Gold and Items also are NFTs
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