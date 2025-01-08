Сьогоднішня ціна Himitsu (HIM)

Поточна ціна Himitsu (HIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.24K USD. Ціна HIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Himitsu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни Himitsu протягом дня — -3.04%

- циркуляційна пропозиція – 967.55M USD

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