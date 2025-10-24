Інформація щодо ціни hikikomori (HIKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00012957 $ 0,00012957 $ 0,00012957 Мін. за 24 год $ 0,00016627 $ 0,00016627 $ 0,00016627 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00012957$ 0,00012957 $ 0,00012957 Макс. за 24 год $ 0,00016627$ 0,00016627 $ 0,00016627 Рекордний максимум $ 0,0008482$ 0,0008482 $ 0,0008482 Найнижча ціна $ 0,00007489$ 0,00007489 $ 0,00007489 Зміна ціни (за 1 год) +2,93% Зміна ціни (1 дн.) -4,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +35,64%

Актуальна ціна hikikomori (HIKI) становить $0,00014118. За останні 24 години HIKI торгувався між мінімумом у $ 0,00012957 і максимумом у $ 0,00016627, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HIKI становить $ 0,0008482, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007489.

Що стосується короткострокових результатів, то HIKI змінився на +2,93% за останню годину, -4,20% за 24 години та на +35,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо hikikomori (HIKI)

Ринкова капіталізація $ 140,93K$ 140,93K $ 140,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140,93K$ 140,93K $ 140,93K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація hikikomori — $ 140,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HIKI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140,93K.