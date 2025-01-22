Ціна Hikari Protocol (HIKARI)
Поточна ціна Hikari Protocol (HIKARI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIKARI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hikari Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.54 USD
- зміна ціни Hikari Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hikari Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hikari Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hikari Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hikari Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+4.34%
|60 днів
|$ 0
|-4.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hikari Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A suite of powerful web3 developer tools powered by the $HIKARI token. The Hikari Protocol is creating the tools required for increased efficiency in the small cap digital asset markets. (HIKARI OTC) We have designed an OTC matching engine for the buying and selling of tokens in the form of a P2P wallet transaction. (HIKARI ESCROW) is outlined to solve a lot of the issues instilled in a pseudo-trustless ecosystem today. (HIKARI PAY) enables the process of payments in batch payments, time series payments, drip payments all from one interface. (HIKARI LABS) is a suite of smart contract templates designed to allow developers to launch their own contracts and projects
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