Сьогоднішня ціна Hikari Protocol (HIKARI)

Поточна ціна Hikari Protocol (HIKARI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIKARI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hikari Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.54 USD

- зміна ціни Hikari Protocol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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