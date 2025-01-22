Сьогоднішня ціна HighNoon (NOON)

Поточна ціна HighNoon (NOON) сьогодні становить 0.04841169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HighNoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.14 USD

- зміна ціни HighNoon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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