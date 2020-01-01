Токеноміка HighKey (HIGHKEY) Дізнайтеся ключову інформацію про HighKey (HIGHKEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HighKey (HIGHKEY) HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence! Офіційний вебсайт: https://highkey.ai/ Whitepaper: https://docs.highkey.ai/ Купити HIGHKEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HighKey (HIGHKEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HighKey (HIGHKEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,60M $ 2,60M $ 2,60M Загальна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Циркуляційна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,60M $ 2,60M $ 2,60M Історичний максимум: $ 0,01283211 $ 0,01283211 $ 0,01283211 Історичний мінімум: $ 0,00243188 $ 0,00243188 $ 0,00243188 Поточна ціна: $ 0,00270918 $ 0,00270918 $ 0,00270918 Дізнайтеся більше про ціну HighKey (HIGHKEY)

Токеноміка HighKey (HIGHKEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HighKey (HIGHKEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HIGHKEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HIGHKEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HIGHKEY, досліджуйте ціну токена HIGHKEY в реальному часі!

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