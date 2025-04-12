Ціна HighKey (HIGHKEY)
Поточна ціна HighKey (HIGHKEY) сьогодні становить 0.00476092 USD з ринковою капіталізацією $ 4.49M USD. Ціна HIGHKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HighKey:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HighKey протягом дня — +19.82%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
Отримуйте оновлення цін HIGHKEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HIGHKEY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HighKey до USD становила $ +0.00078741.
За останні 30 днів зміна ціни HighKey до USD становила $ -0.0025254700.
За останні 60 днів зміна ціни HighKey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HighKey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00078741
|+19.82%
|30 днів
|$ -0.0025254700
|-53.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HighKey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+19.82%
-21.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HIGHKEY до VND
₫122.07474972
|1 HIGHKEY до AUD
A$0.0075698628
|1 HIGHKEY до GBP
￡0.0036182992
|1 HIGHKEY до EUR
€0.0041896096
|1 HIGHKEY до USD
$0.00476092
|1 HIGHKEY до MYR
RM0.0210432664
|1 HIGHKEY до TRY
₺0.1812006152
|1 HIGHKEY до JPY
¥0.6833348476
|1 HIGHKEY до RUB
₽0.3962037624
|1 HIGHKEY до INR
₹0.4098199936
|1 HIGHKEY до IDR
Rp79.3486349272
|1 HIGHKEY до KRW
₩6.762648814
|1 HIGHKEY до PHP
₱0.2722294056
|1 HIGHKEY до EGP
￡E.0.244235196
|1 HIGHKEY до BRL
R$0.0278989912
|1 HIGHKEY до CAD
C$0.0065700696
|1 HIGHKEY до BDT
৳0.5785946076
|1 HIGHKEY до NGN
₦7.6052840448
|1 HIGHKEY до UAH
₴0.197102088
|1 HIGHKEY до VES
Bs0.33802532
|1 HIGHKEY до PKR
Rs1.3350571864
|1 HIGHKEY до KZT
₸2.4603958468
|1 HIGHKEY до THB
฿0.1593479924
|1 HIGHKEY до TWD
NT$0.1541109804
|1 HIGHKEY до AED
د.إ0.0174725764
|1 HIGHKEY до CHF
Fr0.0038563452
|1 HIGHKEY до HKD
HK$0.03689713
|1 HIGHKEY до MAD
.د.م0.044276556
|1 HIGHKEY до MXN
$0.0967895036