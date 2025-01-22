Ціна High Yield ETH Index (HYETH)
Поточна ціна High Yield ETH Index (HYETH) сьогодні становить 3,947.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності High Yield ETH Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.06 USD
- зміна ціни High Yield ETH Index протягом дня — +1.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HYETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HYETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни High Yield ETH Index до USD становила $ +71.53.
За останні 30 днів зміна ціни High Yield ETH Index до USD становила $ -608.8121443060.
За останні 60 днів зміна ціни High Yield ETH Index до USD становила $ -41.4121537150.
За останні 90 днів зміна ціни High Yield ETH Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +71.53
|+1.85%
|30 днів
|$ -608.8121443060
|-15.42%
|60 днів
|$ -41.4121537150
|-1.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін High Yield ETH Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.85%
+5.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HYETH до AUD
A$6,276.0639
|1 HYETH до GBP
￡3,197.2401
|1 HYETH до EUR
€3,789.3216
|1 HYETH до USD
$3,947.21
|1 HYETH до MYR
RM17,525.6124
|1 HYETH до TRY
₺140,678.5644
|1 HYETH до JPY
¥615,093.7343
|1 HYETH до RUB
₽392,747.395
|1 HYETH до INR
₹341,631.0255
|1 HYETH до IDR
Rp64,708,350.3024
|1 HYETH до PHP
₱231,148.6176
|1 HYETH до EGP
￡E.198,505.1909
|1 HYETH до BRL
R$23,762.2042
|1 HYETH до CAD
C$5,644.5103
|1 HYETH до BDT
৳477,967.6589
|1 HYETH до NGN
₦6,119,675.4398
|1 HYETH до UAH
₴166,295.9573
|1 HYETH до VES
Bs217,096.55
|1 HYETH до PKR
Rs1,094,600.8051
|1 HYETH до KZT
₸2,056,891.131
|1 HYETH до THB
฿133,849.8911
|1 HYETH до TWD
NT$129,350.0717
|1 HYETH до CHF
Fr3,552.489
|1 HYETH до HKD
HK$30,709.2938
|1 HYETH до MAD
.د.م39,393.1558