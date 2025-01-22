Сьогоднішня ціна High Yield ETH Index (HYETH)

Поточна ціна High Yield ETH Index (HYETH) сьогодні становить 3,947.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HYETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності High Yield ETH Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.06 USD

- зміна ціни High Yield ETH Index протягом дня — +1.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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