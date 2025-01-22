Сьогоднішня ціна High Performance Blockchain (HPB)

Поточна ціна High Performance Blockchain (HPB) сьогодні становить 0.00381872 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HPB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності High Performance Blockchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53K USD

- зміна ціни High Performance Blockchain протягом дня — +5.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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