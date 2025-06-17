Сьогоднішня ціна High Growth ETH (HGETH)

Поточна ціна High Growth ETH (HGETH) сьогодні становить 2 609,36 USD з ринковою капіталізацією $ 48,23M USD. Ціна HGETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності High Growth ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни High Growth ETH протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 19,07K USD

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