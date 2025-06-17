Ціна High Growth ETH (HGETH)
Поточна ціна High Growth ETH (HGETH) сьогодні становить 2 609,36 USD з ринковою капіталізацією $ 48,23M USD. Ціна HGETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності High Growth ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни High Growth ETH протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 19,07K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни High Growth ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни High Growth ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни High Growth ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни High Growth ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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|90 днів
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Останній аналіз цін High Growth ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem.
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