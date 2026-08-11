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Поточна ціна Hifi Finance сьогодні становить 0,00144395 USD. Ринкова капіталізація HIFI становить 199 506 USD. Відстежуйте оновлення цін HIFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hifi Finance сьогодні становить 0,00144395 USD. Ринкова капіталізація HIFI становить 199 506 USD. Відстежуйте оновлення цін HIFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Hifi Finance (HIFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HIFI до USD:

$0,00144495
$0,00144495$0,00144495
+0,06%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hifi Finance (HIFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:13:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hifi Finance

Поточна ціна Hifi Finance (HIFI) сьогодні становить $ 0,00144395, зі зміною 6,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIFI до USD становить $ 0,00144395 за HIFI.

Hifi Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199 506, з циркуляційною пропозицією у 138,17M HIFI. Протягом останніх 24 годин HIFI торгувався між $ 0,00136069 (мінімум) та $ 0,00145037 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,00127923.

У короткостроковій динаміці HIFI змінився на -0,14% за останню годину та на +0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,82.

Ринкова інформація щодо Hifi Finance (HIFI)

$ 199,51K
$ 199,51K$ 199,51K

$ 5,82
$ 5,82$ 5,82

$ 205,02K
$ 205,02K$ 205,02K

138,17M
138,17M 138,17M

141 983 852,2538834
141 983 852,2538834 141 983 852,2538834

Поточна ринкова капіталізація Hifi Finance — $ 199,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,82. Циркуляційна пропозиція HIFI — 138,17M, зі загальною пропозицією 141983852.2538834. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205,02K.

Історія ціни Hifi Finance у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00136069
$ 0,00136069$ 0,00136069
Мін. за 24 год
$ 0,00145037
$ 0,00145037$ 0,00145037
Макс. за 24 год

$ 0,00136069
$ 0,00136069$ 0,00136069

$ 0,00145037
$ 0,00145037$ 0,00145037

$ 2,63
$ 2,63$ 2,63

$ 0,00127923
$ 0,00127923$ 0,00127923

-0,14%

+6,11%

+0,96%

+0,96%

Історія ціни Hifi Finance (HIFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,0004257574.
За останні 60 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,0007270153.
За останні 90 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,000000000138053297.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,11%
30 днів$ -0,0004257574-29,48%
60 днів$ -0,0007270153-50,34%
90 днів$ -0,000000000138053297-0,00%

Прогноз ціни Hifi Finance

Прогноз ціни Hifi Finance (HIFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HIFI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hifi Finance (HIFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hifi Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hifi Finance у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HIFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hifi Finance.

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Ресурс Hifi Finance (HIFI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemGovernance

Про Hifi Finance

Яка сьогодні ціна Hifi Finance (HIFI)?

Живучи ціна становить ₴0.0636433438459032000000, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні 6.10%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.

Скільки токенів HIFI знаходиться в обігу?

Обігова кількість HIFI становить 138167499.6406002, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.

Скільки власників наразі мають Hifi Finance?

Орієнтовно існує -- унікальних власників HIFI у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hifi Finance?

Ринкова капіталізація становить ₴8793399.32637609600000, що розміщує Hifi Finance на #4720 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.

Наскільки активно торгують HIFI сьогодні?

За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.

Що спричиняє недавній рух Hifi Finance?

Недавній рух ціни на рівні 6.10% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.

Люди також запитують: Інші запитання про Hifi Finance

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:13:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hifi Finance (HIFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Hifi Finance

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,71063$0,71063

+61,03%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48212
$0,48212$0,48212

+26,25%

Cysic

Cysic

CYS

$1,3980
$1,3980$1,3980

+21,51%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,3470
$2,3470$2,3470

+30,30%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0,20748
$0,20748$0,20748

+16,77%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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