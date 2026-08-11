Ціна Hifi Finance (HIFI)
Поточна ціна Hifi Finance (HIFI) сьогодні становить $ 0,00144395, зі зміною 6,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIFI до USD становить $ 0,00144395 за HIFI.
Hifi Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199 506, з циркуляційною пропозицією у 138,17M HIFI. Протягом останніх 24 годин HIFI торгувався між $ 0,00136069 (мінімум) та $ 0,00145037 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,00127923.
У короткостроковій динаміці HIFI змінився на -0,14% за останню годину та на +0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,82.
Поточна ринкова капіталізація Hifi Finance — $ 199,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,82. Циркуляційна пропозиція HIFI — 138,17M, зі загальною пропозицією 141983852.2538834. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205,02K.
-0,14%
+6,11%
+0,96%
+0,96%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,0004257574.
За останні 60 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,0007270153.
За останні 90 днів зміна ціни Hifi Finance до USD становила $ -0,000000000138053297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,11%
|30 днів
|$ -0,0004257574
|-29,48%
|60 днів
|$ -0,0007270153
|-50,34%
|90 днів
|$ -0,000000000138053297
|-0,00%
У 2040 році ціна Hifi Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка сьогодні ціна Hifi Finance (HIFI)?
Живучи ціна становить ₴0.0636433438459032000000, що відображає зміну ціни за останні 24 години на рівні 6.10%. Це значення перераховується кожні кілька секунд, щоб відобразити реальний обмін на світових ринках.
Скільки токенів HIFI знаходиться в обігу?
Обігова кількість HIFI становить 138167499.6406002, що представляє кількість, яку наразі тримає публіка. Обігова кількість впливає на визначення ціни та ринкову капіталізацію, особливо для нових активів.
Скільки власників наразі мають Hifi Finance?
Орієнтовно існує -- унікальних власників HIFI у всіх підтримуваних мережах. Зростання кількості власників загалом свідчить про збільшення прийняття та довгострокового інтересу до активу.
Яка сьогодні ринкова капіталізація Hifi Finance?
Ринкова капіталізація становить ₴8793399.32637609600000, що розміщує Hifi Finance на #4720 місці у світі. Ринкова капіталізація допомагає інвесторам зрозуміти відносний розмір та зрілість активу у порівнянні з іншими.
Наскільки активно торгують HIFI сьогодні?
За останні 24 години токен зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто корелює з більшою ліквідністю та більшою участю трейдерів.
Що спричиняє недавній рух Hifi Finance?
Недавній рух ціни на рівні 6.10% за останні 24 години зумовлений ринковим настроєм, поведінкою інвесторів, загальним показником категорії у рамках Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance та оновленнями екосистеми --. Також можуть впливати гарячі новини або зростання інтересу до торгівлі.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
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