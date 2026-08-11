Сьогоднішня ціна Hifi Finance

Поточна ціна Hifi Finance (HIFI) сьогодні становить $ 0,00144395, зі зміною 6,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HIFI до USD становить $ 0,00144395 за HIFI.

Hifi Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 199 506, з циркуляційною пропозицією у 138,17M HIFI. Протягом останніх 24 годин HIFI торгувався між $ 0,00136069 (мінімум) та $ 0,00145037 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,00127923.

У короткостроковій динаміці HIFI змінився на -0,14% за останню годину та на +0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,82.

Ринкова інформація щодо Hifi Finance (HIFI)

Ринкова капіталізація $ 199,51K$ 199,51K $ 199,51K Обсяг (за 24 год) $ 5,82$ 5,82 $ 5,82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 205,02K$ 205,02K $ 205,02K Циркуляційне постачання 138,17M 138,17M 138,17M Загальна пропозиція 141 983 852,2538834 141 983 852,2538834 141 983 852,2538834

Поточна ринкова капіталізація Hifi Finance — $ 199,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,82. Циркуляційна пропозиція HIFI — 138,17M, зі загальною пропозицією 141983852.2538834. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205,02K.