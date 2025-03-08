Сьогоднішня ціна Hiero Terminal (HTERM)

Поточна ціна Hiero Terminal (HTERM) сьогодні становить 0.00085878 USD з ринковою капіталізацією $ 693.30K USD. Ціна HTERM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hiero Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19K USD

- зміна ціни Hiero Terminal протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 812.68M USD

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