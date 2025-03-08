Ціна Hiero Terminal (HTERM)
Поточна ціна Hiero Terminal (HTERM) сьогодні становить 0.00085878 USD з ринковою капіталізацією $ 693.30K USD. Ціна HTERM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hiero Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.19K USD
- зміна ціни Hiero Terminal протягом дня — +0.69%
- циркуляційна пропозиція – 812.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hiero Terminal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hiero Terminal до USD становила $ -0.0006414648.
За останні 60 днів зміна ціни Hiero Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hiero Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.69%
|30 днів
|$ -0.0006414648
|-74.69%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hiero Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+0.69%
-26.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hiero Terminal is a blockchain-based platform designed to operate cross chain. For Solana and Base ecosystems. The project focuses on creating a robust and scalable decentralized finance (DeFi) solution that supports seamless token swaps, liquidity provision, and ecosystem growth. It aims to empower users with efficient tools for trading and managing digital assets while maintaining transparency and decentralization as core principles.
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