Сьогоднішня ціна Hibernates (HIBER)

Поточна ціна Hibernates (HIBER) сьогодні становить 0.00208006 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна HIBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hibernates:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.17M USD

- зміна ціни Hibernates протягом дня — -3.41%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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