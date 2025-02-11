Ціна Hibernates (HIBER)
Поточна ціна Hibernates (HIBER) сьогодні становить 0.00208006 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна HIBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hibernates:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.17M USD
- зміна ціни Hibernates протягом дня — -3.41%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hibernates до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hibernates до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hibernates до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hibernates до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hibernates: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.27%
-3.41%
--
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