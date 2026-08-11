Що таке hi Dollar?

hi використовує технологію блокчейн для створення сервісів, які підтримуються спільнотою. Члени hi є ключовими зацікавленими особами цієї екосистеми, і бізнес зобов’язаний максимально збільшувати вартість членства, а не прибуток.

Що робить hi Dollar унікальним?

Нашим першим продуктом є цифровий гаманець, який забезпечує членам найбільш безперешкодний досвід оплати через соціальні месенджери (спочатку Telegram та WhatsApp, далі — LINE, Facebook Messenger та інші). Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт hi.com.

Яка зараз ціна торгівлі hi Dollar?

hi Dollar (HI) наразі коштує ₴ UAH, що відображає зміну ціни на рівні -28.92% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни hi Dollar сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі HI?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає hi Dollar у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #2744 місце за ринковою капіталізацією ₴48839874.10762985520000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо HI?

З обігом 65859645815.0 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою hi Dollar?

Діапазон цін від ₴ до ₴ за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як hi Dollar поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio, HI продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.