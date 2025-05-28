Сьогоднішня ціна HF RealX (HF)

Поточна ціна HF RealX (HF) сьогодні становить 0,067008 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна HF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HF RealX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27,84M USD

- зміна ціни HF RealX протягом дня — +2,32%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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