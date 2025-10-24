Актуальна ціна Hexly сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $HEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $HEX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hexly сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $HEX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $HEX на MEXC вже зараз.

Докладніше про $HEX

Інформація про ціну $HEX

Офіційний вебсайт $HEX

Токеноміка $HEX

Прогноз ціни $HEX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Hexly

Ціна Hexly ($HEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $HEX до USD:

$0,0001061
$0,0001061$0,0001061
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hexly ($HEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hexly ($HEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00383109
$ 0,00383109$ 0,00383109

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Hexly ($HEX) становить --. За останні 24 години $HEX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $HEX становить $ 0,00383109, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $HEX змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hexly ($HEX)

$ 10,61K
$ 10,61K$ 10,61K

--
----

$ 10,61K
$ 10,61K$ 10,61K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hexly — $ 10,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $HEX — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,61K.

Історія ціни Hexly ($HEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hexly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hexly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hexly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hexly до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+19,66%
60 днів$ 0-8,24%
90 днів$ 0--

Що таке Hexly ($HEX)

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Hexly ($HEX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Hexly (USD)

Скільки коштуватиме Hexly ($HEX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hexly ($HEX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hexly.

Перегляньте прогноз ціни Hexly вже зараз!

$HEX до місцевих валют

Токеноміка Hexly ($HEX)

Розуміння токеноміки Hexly ($HEX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $HEX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hexly ($HEX)

Скільки сьогодні коштує Hexly ($HEX)?
Актуальна ціна $HEX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна $HEX до USD?
Поточна ціна $HEX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hexly?
Ринкова капіталізація $HEX — $ 10,61K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція $HEX?
Циркуляційна пропозиція $HEX — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) $HEX?
$HEX досяг історичної максимальної ціни у 0,00383109 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) $HEX?
Історична мінімальна ціна $HEX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі $HEX?
Актуальний обсяг торгівлі $HEX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна $HEX цього року?
$HEX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни $HEX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:45:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hexly ($HEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 991,99
$110 991,99$110 991,99

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,51
$3 946,51$3 946,51

+1,79%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,03048
$0,03048$0,03048

+509,60%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,56
$191,56$191,56

+0,28%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9850
$19,9850$19,9850

+29,61%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,51
$3 946,51$3 946,51

+1,79%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 991,99
$110 991,99$110 991,99

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,56
$191,56$191,56

+0,28%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4459
$2,4459$2,4459

+1,53%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,20
$1 126,20$1 126,20

-0,32%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,641
$7,641$7,641

+91,02%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3855
$0,3855$0,3855

+285,50%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3890
$0,3890$0,3890

+289,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000568
$0,00000568$0,00000568

+219,10%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000930
$0,0000000000000000000930$0,0000000000000000000930

+132,50%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,09
$49,09$49,09

+99,22%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6387
$0,6387$0,6387

+89,75%