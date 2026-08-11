Сьогоднішня ціна HEXAR AI

Поточна ціна HEXAR AI (HEXAR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEXAR до USD становить $ 0 за HEXAR.

HEXAR AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51,287, з циркуляційною пропозицією у 523.12M HEXAR. Протягом останніх 24 годин HEXAR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00187126, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HEXAR змінився на -- за останню годину та на -3.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HEXAR AI (HEXAR)

Ринкова капіталізація $ 51.29K$ 51.29K $ 51.29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98.04K$ 98.04K $ 98.04K Циркуляційне постачання 523.12M 523.12M 523.12M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація HEXAR AI — $ 51.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEXAR — 523.12M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98.04K.