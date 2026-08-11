Сьогоднішня ціна Hex Trust Wrapped XRP

Поточна ціна Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) сьогодні становить $ 1,006, зі зміною 3,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WXRP до USD становить $ 1,006 за WXRP.

Hex Trust Wrapped XRP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 286 049, з циркуляційною пропозицією у 50,00M WXRP. Протягом останніх 24 годин WXRP торгувався між $ 1,002 (мінімум) та $ 1,04 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,55, тоді як історичний мінімум — $ 1,002.

У короткостроковій динаміці WXRP змінився на +0,18% за останню годину та на -6,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35,82K.

Ринкова інформація щодо Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

Ринкова капіталізація $ 50,29M$ 50,29M $ 50,29M Обсяг (за 24 год) $ 35,82K$ 35,82K $ 35,82K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,29M$ 50,29M $ 50,29M Циркуляційне постачання 50,00M 50,00M 50,00M Загальна пропозиція 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hex Trust Wrapped XRP — $ 50,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35,82K. Циркуляційна пропозиція WXRP — 50,00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,29M.