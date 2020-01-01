Токеноміка Hex Trust USD (USDX) Дізнайтеся ключову інформацію про Hex Trust USD (USDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hex Trust USD (USDX) USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Офіційний вебсайт: https://www.htdigitalassets.com/ Купити USDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hex Trust USD (USDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hex Trust USD (USDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,68M $ 32,68M $ 32,68M Загальна пропозиція: $ 32,70M $ 32,70M $ 32,70M Циркуляційна пропозиція: $ 32,70M $ 32,70M $ 32,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,68M $ 32,68M $ 32,68M Історичний максимум: $ 1,34 $ 1,34 $ 1,34 Історичний мінімум: $ 0,53504 $ 0,53504 $ 0,53504 Поточна ціна: $ 0,9993 $ 0,9993 $ 0,9993 Дізнайтеся більше про ціну Hex Trust USD (USDX)

Токеноміка Hex Trust USD (USDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hex Trust USD (USDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDX, досліджуйте ціну токена USDX в реальному часі!

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