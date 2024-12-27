Ціна Hex Trust USD (USDX)
Поточна ціна Hex Trust USD (USDX) сьогодні становить 0.997776 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hex Trust USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 608.64 USD
- зміна ціни Hex Trust USD протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 15.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hex Trust USD до USD становила $ -0.0006027891632444.
За останні 30 днів зміна ціни Hex Trust USD до USD становила $ -0.0188485873.
За останні 60 днів зміна ціни Hex Trust USD до USD становила $ -0.0183580806.
За останні 90 днів зміна ціни Hex Trust USD до USD становила $ -0.0191566246084116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0006027891632444
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0188485873
|-1.88%
|60 днів
|$ -0.0183580806
|-1.83%
|90 днів
|$ -0.0191566246084116
|-1.88%
Останній аналіз цін Hex Trust USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-0.06%
-0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
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