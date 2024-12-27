Сьогоднішня ціна Hex Trust USD (USDX)

Поточна ціна Hex Trust USD (USDX) сьогодні становить 0.997776 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70M USD. Ціна USDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hex Trust USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 608.64 USD

- зміна ціни Hex Trust USD протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 15.72M USD

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