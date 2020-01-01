Токеноміка Hex Orange Address (HOA) Дізнайтеся ключову інформацію про Hex Orange Address (HOA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Hex Orange Address (HOA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hex Orange Address (HOA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 718,20K $ 718,20K $ 718,20K Загальна пропозиція: $ 150,17M $ 150,17M $ 150,17M Циркуляційна пропозиція: $ 150,17M $ 150,17M $ 150,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 718,20K $ 718,20K $ 718,20K Історичний максимум: $ 0,073213 $ 0,073213 $ 0,073213 Історичний мінімум: $ 0,00114763 $ 0,00114763 $ 0,00114763 Поточна ціна: $ 0,00478266 $ 0,00478266 $ 0,00478266 Дізнайтеся більше про ціну Hex Orange Address (HOA)

Токеноміка Hex Orange Address (HOA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hex Orange Address (HOA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOA, досліджуйте ціну токена HOA в реальному часі!

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