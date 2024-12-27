Ціна Hex Orange Address (HOA)
Поточна ціна Hex Orange Address (HOA) сьогодні становить 0.01529543 USD з ринковою капіталізацією $ 2.30M USD. Ціна HOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hex Orange Address:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни Hex Orange Address протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 150.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hex Orange Address до USD становила $ +0.00014006.
За останні 30 днів зміна ціни Hex Orange Address до USD становила $ -0.0070206268.
За останні 60 днів зміна ціни Hex Orange Address до USD становила $ -0.0051457558.
За останні 90 днів зміна ціни Hex Orange Address до USD становила $ -0.0051369889498076.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014006
|+0.92%
|30 днів
|$ -0.0070206268
|-45.90%
|60 днів
|$ -0.0051457558
|-33.64%
|90 днів
|$ -0.0051369889498076
|-25.14%
Останній аналіз цін Hex Orange Address: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+0.92%
-10.47%
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