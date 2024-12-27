Сьогоднішня ціна Hex Orange Address (HOA)

Поточна ціна Hex Orange Address (HOA) сьогодні становить 0.01529543 USD з ринковою капіталізацією $ 2.30M USD. Ціна HOA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hex Orange Address:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD

- зміна ціни Hex Orange Address протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 150.17M USD

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