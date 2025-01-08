Сьогоднішня ціна HEX Dollar Coin (HEXDC)

Поточна ціна HEX Dollar Coin (HEXDC) сьогодні становить 0.98496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HEX Dollar Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.03K USD

- зміна ціни HEX Dollar Coin протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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