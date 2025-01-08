Ціна HEX Dollar Coin (HEXDC)
Поточна ціна HEX Dollar Coin (HEXDC) сьогодні становить 0.98496 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEX Dollar Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.03K USD
- зміна ціни HEX Dollar Coin протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEX Dollar Coin до USD становила $ +0.000959.
За останні 30 днів зміна ціни HEX Dollar Coin до USD становила $ +0.0042607399.
За останні 60 днів зміна ціни HEX Dollar Coin до USD становила $ -0.0103680829.
За останні 90 днів зміна ціни HEX Dollar Coin до USD становила $ -0.0120390385413251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000959
|+0.10%
|30 днів
|$ +0.0042607399
|+0.43%
|60 днів
|$ -0.0103680829
|-1.05%
|90 днів
|$ -0.0120390385413251
|-1.20%
Останній аналіз цін HEX Dollar Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+0.10%
-0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HEXDC: HEX Dollar Coin is the stablecoin that may be issued from a user's collateralized debt position and freely transferred/traded to any wallet address. Intended to maintain parity with the US dollar, and can always be redeemed directly with the system. 1 HEXDC is always exchangeable for $1 USD value of HEX.
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|1 HEXDC до EUR
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|1 HEXDC до USD
$0.98496
|1 HEXDC до MYR
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|1 HEXDC до TRY
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|1 HEXDC до JPY
¥155.820672
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₽105.63696
|1 HEXDC до INR
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|1 HEXDC до IDR
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￡E.49.888224
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|1 HEXDC до CHF
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