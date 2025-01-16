Ціна HEX (HEX)
Поточна ціна HEX (HEX) сьогодні становить 0.00312253 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 757.63K USD
- зміна ціни HEX протягом дня — +34.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEX до USD становила $ +0.00079945.
За останні 30 днів зміна ціни HEX до USD становила $ -0.0015938336.
За останні 60 днів зміна ціни HEX до USD становила $ +0.0010635808.
За останні 90 днів зміна ціни HEX до USD становила $ +0.000441413184297022.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00079945
|+34.41%
|30 днів
|$ -0.0015938336
|-51.04%
|60 днів
|$ +0.0010635808
|+34.06%
|90 днів
|$ +0.000441413184297022
|+16.46%
Останній аналіз цін HEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
+34.41%
+30.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on December 2, 2019 by Richard Heart and team, HEX is the first certificate of deposit on the blockchain, essentially time deposits that gain interest, HEX is an ERC20 Token that runs over the Ethereum network
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