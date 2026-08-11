Сьогоднішня ціна Heurist

Поточна ціна Heurist (HEU) сьогодні становить $ 0,0017575, зі зміною 45,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEU до USD становить $ 0,0017575 за HEU.

Heurist наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 350 750, з циркуляційною пропозицією у 199,61M HEU. Протягом останніх 24 годин HEU торгувався між $ 0,00106329 (мінімум) та $ 0,00301108 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,461144, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HEU змінився на -0,11% за останню годину та на +78,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 13,31K.

Ринкова інформація щодо Heurist (HEU)

Ринкова капіталізація $ 350,75K$ 350,75K $ 350,75K Обсяг (за 24 год) $ 13,31K$ 13,31K $ 13,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Циркуляційне постачання 199,61M 199,61M 199,61M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Heurist — $ 350,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 13,31K. Циркуляційна пропозиція HEU — 199,61M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,76M.