Сьогоднішня ціна Hestia (HESTIA)

Поточна ціна Hestia (HESTIA) сьогодні становить 1.038 USD з ринковою капіталізацією $ 925.48K USD. Ціна HESTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hestia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.68K USD

- зміна ціни Hestia протягом дня — +8.98%

- циркуляційна пропозиція – 890.59K USD

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