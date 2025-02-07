Ціна Hestia (HESTIA)
Поточна ціна Hestia (HESTIA) сьогодні становить 1.038 USD з ринковою капіталізацією $ 925.48K USD. Ціна HESTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hestia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.68K USD
- зміна ціни Hestia протягом дня — +8.98%
- циркуляційна пропозиція – 890.59K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hestia до USD становила $ +0.085572.
За останні 30 днів зміна ціни Hestia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hestia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hestia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.085572
|+8.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hestia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.95%
+8.98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.
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