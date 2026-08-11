Сьогоднішня ціна HeroPanda

Поточна ціна HeroPanda (HPDA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HPDA до USD становить $ 0 за HPDA.

HeroPanda наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 975,3, з циркуляційною пропозицією у 995,08M HPDA. Протягом останніх 24 годин HPDA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HPDA змінився на +0,23% за останню годину та на +3,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HeroPanda (HPDA)

Ринкова капіталізація $ 16,98K$ 16,98K $ 16,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,05K$ 17,05K $ 17,05K Циркуляційне постачання 995,08M 995,08M 995,08M Загальна пропозиція 995 075 796,684321 995 075 796,684321 995 075 796,684321

Поточна ринкова капіталізація HeroPanda — $ 16,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HPDA — 995,08M, зі загальною пропозицією 995075796.684321. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,05K.