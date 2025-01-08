Ціна HeroFi ROFI (ROFI)
Поточна ціна HeroFi ROFI (ROFI) сьогодні становить 0.0093377 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HeroFi ROFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.09 USD
- зміна ціни HeroFi ROFI протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HeroFi ROFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HeroFi ROFI до USD становила $ -0.0002872958.
За останні 60 днів зміна ціни HeroFi ROFI до USD становила $ -0.0009862441.
За останні 90 днів зміна ціни HeroFi ROFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ -0.0002872958
|-3.07%
|60 днів
|$ -0.0009862441
|-10.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HeroFi ROFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+0.05%
-0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ROFI Token is an in game HeroFi Token. $ROFI is emitted regularly at the rate of 10 $ROFI per block and allocated to all heroes according to their star ratings and activities.
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