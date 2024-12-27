Сьогоднішня ціна HeroesChained (HEC)

Поточна ціна HeroesChained (HEC) сьогодні становить 0.00826443 USD з ринковою капіталізацією $ 411.89K USD. Ціна HEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HeroesChained:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.35K USD

- зміна ціни HeroesChained протягом дня — -1.80%

- циркуляційна пропозиція – 49.84M USD

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