Ціна HeroesChained (HEC)
Поточна ціна HeroesChained (HEC) сьогодні становить 0.00826443 USD з ринковою капіталізацією $ 411.89K USD. Ціна HEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HeroesChained:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.35K USD
- зміна ціни HeroesChained протягом дня — -1.80%
- циркуляційна пропозиція – 49.84M USD
Отримуйте оновлення цін HEC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HEC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HeroesChained до USD становила $ -0.000152066010406841.
За останні 30 днів зміна ціни HeroesChained до USD становила $ +0.0000986277.
За останні 60 днів зміна ціни HeroesChained до USD становила $ -0.0015183956.
За останні 90 днів зміна ціни HeroesChained до USD становила $ -0.005816310355753959.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000152066010406841
|-1.80%
|30 днів
|$ +0.0000986277
|+1.19%
|60 днів
|$ -0.0015183956
|-18.37%
|90 днів
|$ -0.005816310355753959
|-41.30%
Останній аналіз цін HeroesChained: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-1.80%
+10.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Heroes Chained is a fantasy action RPG game, where the player becomes a Guild Master and gathers heroes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HEC до AUD
A$0.013223088
|1 HEC до GBP
￡0.0065288997
|1 HEC до EUR
€0.0078512085
|1 HEC до USD
$0.00826443
|1 HEC до MYR
RM0.0369420021
|1 HEC до TRY
₺0.2910732246
|1 HEC до JPY
¥1.3038791211
|1 HEC до RUB
₽0.8708229891
|1 HEC до INR
₹0.7069393422
|1 HEC до IDR
Rp133.2972394029
|1 HEC до PHP
₱0.4809071817
|1 HEC до EGP
￡E.0.4203289098
|1 HEC до BRL
R$0.0510741774
|1 HEC до CAD
C$0.0119007792
|1 HEC до BDT
৳0.985946499
|1 HEC до NGN
₦12.7931723514
|1 HEC до UAH
₴0.3459490398
|1 HEC до VES
Bs0.42148593
|1 HEC до PKR
Rs2.2969330299
|1 HEC до KZT
₸4.2754375719
|1 HEC до THB
฿0.2806600428
|1 HEC до TWD
NT$0.2714038812
|1 HEC до CHF
Fr0.007437987
|1 HEC до HKD
HK$0.0641319768
|1 HEC до MAD
.د.م0.0831401658