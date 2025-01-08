Ціна Heroes TD (HTD)
Поточна ціна Heroes TD (HTD) сьогодні становить 0.00510234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Heroes TD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.18 USD
- зміна ціни Heroes TD протягом дня — -2.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HTD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HTD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Heroes TD до USD становила $ -0.000104131213597081.
За останні 30 днів зміна ціни Heroes TD до USD становила $ -0.0000789612.
За останні 60 днів зміна ціни Heroes TD до USD становила $ -0.0012413743.
За останні 90 днів зміна ціни Heroes TD до USD становила $ -0.002284303581039586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000104131213597081
|-2.00%
|30 днів
|$ -0.0000789612
|-1.54%
|60 днів
|$ -0.0012413743
|-24.32%
|90 днів
|$ -0.002284303581039586
|-30.92%
Останній аналіз цін Heroes TD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-2.00%
-0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ultimate Metaverse Collectible Strategy Tower Defense Game!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HTD до AUD
A$0.008163744
|1 HTD до GBP
￡0.004081872
|1 HTD до EUR
€0.0048982464
|1 HTD до USD
$0.00510234
|1 HTD до MYR
RM0.0229095066
|1 HTD до TRY
₺0.1802656722
|1 HTD до JPY
¥0.807190188
|1 HTD до RUB
₽0.547225965
|1 HTD до INR
₹0.4378828188
|1 HTD до IDR
Rp82.2957949302
|1 HTD до PHP
₱0.2977725624
|1 HTD до EGP
￡E.0.2583824976
|1 HTD до BRL
R$0.031124274
|1 HTD до CAD
C$0.0072963462
|1 HTD до BDT
৳0.621465012
|1 HTD до NGN
₦7.8861256806
|1 HTD до UAH
₴0.2170535436
|1 HTD до VES
Bs0.27042402
|1 HTD до PKR
Rs1.4299818084
|1 HTD до KZT
₸2.7125570142
|1 HTD до THB
฿0.1765919874
|1 HTD до TWD
NT$0.1677139158
|1 HTD до CHF
Fr0.004592106
|1 HTD до HKD
HK$0.0396451818
|1 HTD до MAD
.د.م0.0513295404