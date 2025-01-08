Сьогоднішня ціна Heroes TD (HTD)

Поточна ціна Heroes TD (HTD) сьогодні становить 0.00510234 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Heroes TD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.18 USD

- зміна ціни Heroes TD протягом дня — -2.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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