Токеноміка Heroes of NFT (HON) Дізнайтеся ключову інформацію про Heroes of NFT (HON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Heroes of NFT (HON) Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Офіційний вебсайт: https://heroesofnft.com Купити HON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Heroes of NFT (HON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Heroes of NFT (HON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 458,59K $ 458,59K $ 458,59K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 84,48M $ 84,48M $ 84,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Історичний максимум: $ 0,427491 $ 0,427491 $ 0,427491 Історичний мінімум: $ 0,0026069 $ 0,0026069 $ 0,0026069 Поточна ціна: $ 0,00542825 $ 0,00542825 $ 0,00542825 Дізнайтеся більше про ціну Heroes of NFT (HON)

Токеноміка Heroes of NFT (HON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Heroes of NFT (HON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HON, досліджуйте ціну токена HON в реальному часі!

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