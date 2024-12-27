Сьогоднішня ціна Heroes of NFT (HON)

Поточна ціна Heroes of NFT (HON) сьогодні становить 0.01531411 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна HON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Heroes of NFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.53K USD

- зміна ціни Heroes of NFT протягом дня — +0.16%

- циркуляційна пропозиція – 78.95M USD

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