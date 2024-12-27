Ціна Heroes of NFT (HON)
Поточна ціна Heroes of NFT (HON) сьогодні становить 0.01531411 USD з ринковою капіталізацією $ 1.21M USD. Ціна HON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Heroes of NFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.53K USD
- зміна ціни Heroes of NFT протягом дня — +0.16%
- циркуляційна пропозиція – 78.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Heroes of NFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Heroes of NFT до USD становила $ -0.0017344852.
За останні 60 днів зміна ціни Heroes of NFT до USD становила $ +0.0102641244.
За останні 90 днів зміна ціни Heroes of NFT до USD становила $ +0.004659404862470796.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.16%
|30 днів
|$ -0.0017344852
|-11.32%
|60 днів
|$ +0.0102641244
|+67.02%
|90 днів
|$ +0.004659404862470796
|+43.73%
Останній аналіз цін Heroes of NFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
+0.16%
+8.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
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