Ціна Hero Arena (HERA)
Поточна ціна Hero Arena (HERA) сьогодні становить 0.00105792 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hero Arena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 508.94 USD
- зміна ціни Hero Arena протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hero Arena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hero Arena до USD становила $ -0.0002565077.
За останні 60 днів зміна ціни Hero Arena до USD становила $ +0.0000508368.
За останні 90 днів зміна ціни Hero Arena до USD становила $ -0.0002827055123137234.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.76%
|30 днів
|$ -0.0002565077
|-24.24%
|60 днів
|$ +0.0000508368
|+4.81%
|90 днів
|$ -0.0002827055123137234
|-21.08%
Останній аналіз цін Hero Arena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.76%
+4.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hero Arena is a Metaverse RPG Game builded on blockchain technology. We have inspiration from the Dota2 Game. It is a futuristic world with 5 different factions, each with their own strengths and weaknesses. Players can recruit heroes which then can be used to progress in the campaign mode and fight against the enemies. In the combat arena players can earn profit from your enemies.
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