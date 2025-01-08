Сьогоднішня ціна Hero Arena (HERA)

Поточна ціна Hero Arena (HERA) сьогодні становить 0.00105792 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hero Arena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 508.94 USD

- зміна ціни Hero Arena протягом дня — -0.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін HERA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HERA.