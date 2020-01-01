Токеноміка Hermy The Stallion (HERMY) Дізнайтеся ключову інформацію про Hermy The Stallion (HERMY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hermy The Stallion (HERMY) Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods. Офіційний вебсайт: https://hermyonsol.xyz/ Купити HERMY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hermy The Stallion (HERMY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hermy The Stallion (HERMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,06K $ 8,06K $ 8,06K Загальна пропозиція: $ 959,21M $ 959,21M $ 959,21M Циркуляційна пропозиція: $ 959,21M $ 959,21M $ 959,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,06K $ 8,06K $ 8,06K Історичний максимум: $ 0,02758415 $ 0,02758415 $ 0,02758415 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Hermy The Stallion (HERMY)

Токеноміка Hermy The Stallion (HERMY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hermy The Stallion (HERMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HERMY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HERMY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HERMY, досліджуйте ціну токена HERMY в реальному часі!

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