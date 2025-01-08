Ціна Hermy The Stallion (HERMY)
Поточна ціна Hermy The Stallion (HERMY) сьогодні становить 0.00753591 USD з ринковою капіталізацією $ 7.23M USD. Ціна HERMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hermy The Stallion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.74K USD
- зміна ціни Hermy The Stallion протягом дня — -9.79%
- циркуляційна пропозиція – 959.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermy The Stallion до USD становила $ -0.000818479697160367.
За останні 30 днів зміна ціни Hermy The Stallion до USD становила $ -0.0023429317.
За останні 60 днів зміна ціни Hermy The Stallion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hermy The Stallion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000818479697160367
|-9.79%
|30 днів
|$ -0.0023429317
|-31.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hermy The Stallion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-9.79%
-14.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.
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