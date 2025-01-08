Сьогоднішня ціна Hermez Network (HEZ)

Поточна ціна Hermez Network (HEZ) сьогодні становить 3.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hermez Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.84K USD

- зміна ціни Hermez Network протягом дня — -2.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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