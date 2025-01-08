Ціна Hermez Network (HEZ)
Поточна ціна Hermez Network (HEZ) сьогодні становить 3.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hermez Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.84K USD
- зміна ціни Hermez Network протягом дня — -2.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermez Network до USD становила $ -0.10105152271209.
За останні 30 днів зміна ціни Hermez Network до USD становила $ -0.2300463360.
За останні 60 днів зміна ціни Hermez Network до USD становила $ -0.1432035840.
За останні 90 днів зміна ціни Hermez Network до USD становила $ +0.048732983780803.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.10105152271209
|-2.56%
|30 днів
|$ -0.2300463360
|-5.99%
|60 днів
|$ -0.1432035840
|-3.72%
|90 днів
|$ +0.048732983780803
|+1.29%
Останній аналіз цін Hermez Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-2.56%
-0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hermez is a decentralized zk-rollup focused on scaling payments and token transfers on top of Ethereum.
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