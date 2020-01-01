Токеноміка Hermetica USDh (USDH) Дізнайтеся ключову інформацію про Hermetica USDh (USDH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hermetica USDh (USDH) USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. Офіційний вебсайт: https://hermetica.fi/ Купити USDH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hermetica USDh (USDH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hermetica USDh (USDH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M Загальна пропозиція: $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M Циркуляційна пропозиція: $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,39M $ 5,39M $ 5,39M Історичний максимум: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Історичний мінімум: $ 0,99679 $ 0,99679 $ 0,99679 Поточна ціна: $ 0,999907 $ 0,999907 $ 0,999907 Дізнайтеся більше про ціну Hermetica USDh (USDH)

Токеноміка Hermetica USDh (USDH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hermetica USDh (USDH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDH, досліджуйте ціну токена USDH в реальному часі!

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