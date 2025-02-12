Сьогоднішня ціна Hermetica USDh (USDH)

Поточна ціна Hermetica USDh (USDH) сьогодні становить 0.995619 USD з ринковою капіталізацією $ 4.79M USD. Ціна USDH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hermetica USDh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.79K USD

- зміна ціни Hermetica USDh протягом дня — +195.09%

- циркуляційна пропозиція – 4.82M USD

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