Ціна Hermetica USDh (USDH)
Поточна ціна Hermetica USDh (USDH) сьогодні становить 0.995619 USD з ринковою капіталізацією $ 4.79M USD. Ціна USDH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hermetica USDh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.79K USD
- зміна ціни Hermetica USDh протягом дня — +195.09%
- циркуляційна пропозиція – 4.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermetica USDh до USD становила $ +0.658221.
За останні 30 днів зміна ціни Hermetica USDh до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hermetica USDh до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hermetica USDh до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.658221
|+195.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hermetica USDh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+195.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.
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